Entro 24 ore Apocalisse firmata Putin | la conferma definitiva in questo report e Kiev richiama i riservisti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La crisi tra Ucraina e Russia non si arresta, ma 36 ore dopo il riconoscimento del Donbass da parte di Vladimir, ancora, l'invasione non è partita. Il Cremlino si è detto pronto a cercare soluzioni diplomatiche, anche se non è chiaro se si tratti di un diversivo o di un qualcosa fondato su basi reali. Nel frattempo,tramite il Consiglio di sicurezza ha chiesto lo stato d'emergenza nel Paese, segnale che l'attacco potrebbe davvero essere imminente. E una drammaticaa tal proposito arriva da Scott Morrison, primo ministro australiano, il quale ha affermato che "un'invasione su vasta scala" dell'Ucraina da parte della Russia sia probabile"24 ore". Morrison, che ha annunciato nuove sanzioni contro il Cremlino, ha affermato che le forze russe sono ora "al massimo della prontezza per completare ...