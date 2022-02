È arrivata la conferma ufficiale: Claudio Mandia si è suicidato in quella stanza d’isolamento del college di New York (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il legale della famiglia di Claudio Mandia ne aveva già parlato nei giorni scorsi, senza fornire ulteriori dettagli: il giovane, che avrebbe compiuto 18 anni poche ore dopo la sua morte, si è suicidato. Mentre sono ancora in corso le indagini per scoprire le cause di quel gesto, la conferma ufficiale arriva direttamente dal rapporto della polizia di Mt. Pleasant che per prima si è occupata di questo caso, con gli agenti che hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo di Battipaglia che si era trasferito a New York per studiare presso il prestigioso college americano EF Academy. Claudio Mandia, lo studente morto a New York, si è suicidato Come riporta il quotidiano “La Voce di New ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il legale della famiglia dine aveva già parlato nei giorni scorsi, senza fornire ulteriori dettagli: il giovane, che avrebbe compiuto 18 anni poche ore dopo la sua morte, si è. Mentre sono ancora in corso le indagini per scoprire le cause di quel gesto, laarriva direttamente dal rapporto della polizia di Mt. Pleasant che per prima si è occupata di questo caso, con gli agenti che hanno trovato il corpo senza vita del ragazzo di Battipaglia che si era trasferito a Newper studiare presso il prestigiosoamericano EF Academy., lo studente morto a New, si èCome riporta il quotidiano “La Voce di New ...

