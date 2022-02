David Rossi, il pm Marini si difende in Conmissione: ecco come andarono le cose quella sera (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Siena, Nicola Marini, intervenuto in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, difende il suo operato, nega le circostanze, raccontate dalla famiglia del capo della Comunicazione dell’Istituto di credito sui tempi dell’autopsia e ricostruisce le fasi dell’inchiesta sin da quando arrivò nella stanza del manager che era precipitato dalla finestra. Marini era il pm di turno quella sera tragica. “Io quella sera ero di turno. Verso le 21 venni chiamato da Nastasi che mi disse: ‘E’ successo un fatto grave, è morto David Rossi‘. Fino ad allora non mi aveva chiamato nessuno”. “Successivamente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Siena, Nicola, intervenuto in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte diil suo operato, nega le circostanze, raccontate dalla famiglia del capo della Comunicazione dell’Istituto di credito sui tempi dell’autopsia e ricostruisce le fasi dell’inchiesta sin da quando arrivò nella stanza del manager che era precipitato dalla finestra.era il pm di turnotragica. “Ioero di turno. Verso le 21 venni chiamato da Nastasi che mi disse: ‘E’ successo un fatto grave, è morto‘. Fino ad allora non mi aveva chiamato nessuno”. “Successivamente ...

