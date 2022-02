Concorso insegnanti, le date delle prove docenti di medie e superiori: si parte il 14 marzo. Il calendario completo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scuola. Arriva il Concorso per le cattedre alle medie e alle superiori. Le prove scritte per la selezioni ordinaria per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scuola. Arriva ilper le cattedre allee alle. Lescritte per la selezioni ordinaria per il reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno...

Advertising

magantone : @AntalJonathan pensavo al concorso per insegnanti di matematica, 2 candidati su 3 non sono passati. Perdiamo terren… - il_piccolo : Scuola, ecco il concorso per insegnanti di medie e superiori: in Fvg quasi 10 mila supplenti per 1.133 posti - 2essera : RT @sole24ore: ?? #Scuola: al via il nuovo #concorso per #medie e #superiori, che mette in palio oltre 26mila #cattedre per aspiranti #inseg… - sole24ore : ?? #Scuola: al via il nuovo #concorso per #medie e #superiori, che mette in palio oltre 26mila #cattedre per aspiran… - janie_tangerine : non è possibile che non esce il concorso per insegnanti per DUE ANNI e mo lo scritto sta TRE GIORNI dopo la presele… -