Calciomercato Milan, obiettivo Bergwijn: per Conte è cedibile (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Calciomercato Milan: in vista della prossima stagione, i rossoneri avrebbero messo Bergwijn del Tottenham nel mirino Nei taccuini di Maldini e Massara è spuntato anche il nome di Steven Bergwijn, 24 anni, eclettico centrocampista-ala del Tottenham e della nazionale olandese. Cresciuto nel Psv, può giocare sia sulla fascia destra che sulla sinistra. Conte non lo ritiene incedibile e insomma l’affare potrebbe farsi, sempre che il manager Paratici non decida di parametrarsi sui prezzi inglesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022): in vista della prossima stagione, i rossoneri avrebbero messodel Tottenham nel mirino Nei taccuini di Maldini e Massara è spuntato anche il nome di Steven, 24 anni, eclettico centrocampista-ala del Tottenham e della nazionale olandese. Cresciuto nel Psv, può giocare sia sulla fascia destra che sulla sinistra.non lo ritiene ine insomma l’affare potrebbe farsi, sempre che il manager Paratici non decida di parametrarsi sui prezzi inglesi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

