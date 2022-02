(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nel giorno del ritorno di CR7 al Wanda Metropolitano, che non risparmia le bordate di fischi, are è JF7,. L'amico e compagno di nazionale di Ronaldo accendecon un ...

sportli26181512 : Brilla Joao Felix, ma Atletico-United è 1-1. Benfica-Ajax show: JF7 si prende la scena e oscura CR7, servito poco e… -

Nel giorno del ritorno di CR7 al Wanda Metropolitano, che non risparmia le bordate di fischi, a brillare è JF7,Felix . L'amico e compagno di nazionale di Ronaldo accende Atletico - United con un bellissimo gol al 7' di testa che illude Simeone, ripreso dalla rete di Elanga all'80'. Beffato il Cholo, che ...In chiave regionaleil nuovo record della giovane mezzofondista Virginia Bancolini che a 17 ... Bel duello nei 1500, con la vittoria in 3:41.71 diBussotti (Esercito). È di otto centesimi il ...CHAMPIONS LEAGUE - Brilla João Felix, imprendibile Renan Lodi, ottimo Kondogbia. Tante le insufficienze nel Manchester United.Joao Félix adelantó al Atlético al inicio del choque con un gran cabezazo tras un sensacional centro de Lodi, que estuvo brillante. Los colchoneros, con una actitud y una intensidad sobresalientes, ...