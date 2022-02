Bologna capitale dei diritti | arriva il primo sì allo Ius Soli per 11mila ragazzi stranieri

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Undici mila bambinidiventeranno presto cittadini onorari italiani. E bolognesi. Con un voto del consiglio comunale nel capoluogo emilianoilsì ad uno Iusche non è previsto dell’ordinamento italiano ma rappresenta uno strappo, in tema di diritto di cittadinanza, che da più parti appare come necessario. La mossa del sindaco Matteo Lepore (Pd) è di quelle che – qualcuno direbbe finalmente – si inseriscono perfettamente nell’ideologia alla base dello schieramento politico a cui appartiene, il centro sinistra. È una battaglia simbolica, è vero, e nella sostanza non cambia quasi nulla per tutti questi bambini e(di età compresa tra zero e 17 anni) nati ada genitori immigrati o per quelli nati altrove che abbiano completato almeno un ciclo di ...