Bari | bimba di 5 anni azzannata da un cane regala un disegno ai medici La piccola è stata dimessa

Advertising

barinewstv : Bimba azzannata da pitbull a Bari, in un disegno il ringraziamento ai chirurghi che le hanno salvato la vita - ledicoladelsud : Bari, torna a casa la bimba azzannata dal pitbull: sta bene e ringrazia i medici con un disegno - annamariaferret : Bari, torna a casa la bimba azzannata dal pitbull: sta bene e ringrazia i medici con un disegno - danielarom12570 : RT @corrmezzogiorno: #Bari La bimba ferita da un pitbull dedica un disegno ai medici - QuintoPotereV : ? #Bari, bimba di 5 anni azzannata dal #pitbull dimessa dal #Policlinico: un disegno per dire grazie ai #medici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bari bimba

... nel foggiano durante la protesta un autotrasportatore viene accoltellato In Puglia 23 Feb 2022di 5 anni azzannata da pittbull: dimessa dal Policlinico, lascia un disegno ai medici ...... lo ha lasciato come regalo di ringraziamento all'equipe di Chirurgia plastica del Policlinico dila piccola di 5 anni azzannata al volto da un pitbull sabato scorso al rione San Paolo . La ...Un disegno per ringraziare i medici del Policlinico di Bari che le hanno salvato la vita. Ha espresso così i suoi sentimenti la bambina di 5 anni azzannata al viso da un pittbull sabato scorso nella c ...L’ingresso per visitare il Museo Archeologico di Santa Scolastica, a Bari, è libero. L’unico requisito richiesto è il possesso del Green Pass; sono altresì ammesse visite di gruppo con guide ...