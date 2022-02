Villareal-Juventus 1-1, Allegri: “Preso gol nel momento in cui avevamo la partita in mano” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Villareal-Juventus 1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. I bianconeri sono andati in vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie alla prima rete europea di Dusan Vlahovic. Nella ripresa, però, sono stati raggiunti dagli spagnoli, che con Parejo hanno impattato al 66?. Questa l’analisi del tecnico toscano: “Il cappotto l’ho recuperato. Loro sono molto bravi e abbiamo Preso due imbucate alla fine: abbiamo rischiato. Volevamo sviluppare l’ampiezza sugli esterni. Abbiamo Preso il gol nel momento in cui sembrava che la partita stava scivolando via facile. Noi potevamo fare meglio in alcune situazioni. In generale è stata una buona ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Massimilianoha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. I bianconeri sono andati in vantaggio dopo appena un minuto di gioco grazie alla prima rete europea di Dusan Vlahovic. Nella ripresa, però, sono stati raggiunti dagli spagnoli, che con Parejo hanno impattato al 66?. Questa l’analisi del tecnico toscano: “Il cappotto l’ho recuperato. Loro sono molto bravi e abbiamodue imbucate alla fine: abbiamo rischiato. Volevamo sviluppare l’ampiezza sugli esterni. Abbiamoil gol nelin cui sembrava che lastava scivolando via facile. Noi potevamo fare meglio in alcune situazioni. In generale è stata una buona ...

