TFA Sostegno prova preselettiva: esempi di quiz, cosa studiare e come prepararsi (Di martedì 22 febbraio 2022) Partito il VII ciclo del TFA Sostegno, si attendono ora le date della prova preselettiva. Con la pubblicazione della nota ministeriale del 17 dicembre scorso, è stato ufficialmente avviato il VII ciclo per cui, per il triennio 2021-2024, come reso noto precedentemente, il Ministero dell’economia e finanze ha autorizzato un numero complessivo di 90mila posti. Fino a lunedì 24 gennaio 2022, infatti, è rimasta attiva la Banca Dati destinata alla comunicazione da parte degli Atenei Universitari del numero totale dei posti disponibili per i posti di insegnante di Sostegno. Dunque, non manca molto all’apertura della procedura selettiva del TFA. Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di svolgimento e forniremo alcuni ... Leggi su leggioggi (Di martedì 22 febbraio 2022) Partito il VII ciclo del TFA, si attendono ora le date della. Con la pubblicazione della nota ministeriale del 17 dicembre scorso, è stato ufficialmente avviato il VII ciclo per cui, per il triennio 2021-2024,reso noto precedentemente, il Ministero dell’economia e finanze ha autorizzato un numero complessivo di 90mila posti. Fino a lunedì 24 gennaio 2022, infatti, è rimasta attiva la Banca Dati destinata alla comunicazione da parte degli Atenei Universitari del numero totale dei posti disponibili per i posti di insegnante di. Dunque, non manca molto all’apertura della procedura selettiva del TFA. Per ricevere in anteprima tutti gli aggiornamenti, iscriviti al Canale Telegram Nei prossimi paragrafi approfondiamo le modalità di svolgimento e forniremo alcuni ...

Advertising

Geostudiolab : Non ho competenze. C’è un vuoto di docenti di sostegno tale che chiamano me senza certificazione tfa, o competenze… - DiamanteFormaz1 : Iscrizioni Aperte Specializzazione Sostegno ##tfasostegno #sostegnoscolastico #specializzazionesostegno #tfa… - orizzontescuola : TFA Sostegno Didattico: nuovi manuali per la preparazione alle prove - Atrebor78 : @LamuNunu Per il corso di sostegno obbligatorio che nulla aggiunge a quanto già obbligatoriamente fatto al TFA e ai… - AniefTorino : Nei prossimi appuntamenti Eurosofia parleremo di Storytelling, della nuova preparazione specifica per il Tfa sosteg… -