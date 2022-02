Stanno tornando i Daft Punk? Il duo francese riappare a sorpresa sui social (Di martedì 22 febbraio 2022) Esattamente un anno fa, dopo 28 anni di carriera e 11 album pubblicati, i Daft Punk annunciavano al mondo il loro scioglimento con un cortometraggio di 8 minuti: Epilogue. Ma oggi, il duo elettronico composto Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo ha lanciato un segnale ai fan di tutto il mondo. Il duo francese ha aggiornato tutte le proprie pagine social con una nuova immagine con un nuova immagine, oltre ad aprire un nuovo canale verificato su Twitch. Verrà creato un “memoriale” virtuale dei lavori dell’iconico duo francese? Sarà l’inizio di una nuova era? One more time? Non si sa. È bastata una sola immagine a innescare la scintilla della curiosità di fan e appassionati. Tutte le ipotesi sono aperte, e non si escludono sorprese. February 22, 2022 Leggi anche: Il parroco canta ... Leggi su open.online (Di martedì 22 febbraio 2022) Esattamente un anno fa, dopo 28 anni di carriera e 11 album pubblicati, iannunciavano al mondo il loro scioglimento con un cortometraggio di 8 minuti: Epilogue. Ma oggi, il duo elettronico composto Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo ha lanciato un segnale ai fan di tutto il mondo. Il duoha aggiornato tutte le proprie paginecon una nuova immagine con un nuova immagine, oltre ad aprire un nuovo canale verificato su Twitch. Verrà creato un “memoriale” virtuale dei lavori dell’iconico duo? Sarà l’inizio di una nuova era? One more time? Non si sa. È bastata una sola immagine a innescare la scintilla della curiosità di fan e appassionati. Tutte le ipotesi sono aperte, e non si escludono sorprese. February 22, 2022 Leggi anche: Il parroco canta ...

Advertising

Rainbow6IT : Le #Relegations stanno tornando con vecchi e nuovi protagonisti che vogliono conquistare un posto fra le grandi! ??… - seeingbauman : STANNO TORNANDO - wxndevlust : stanno tornando da me finalmente !!!! - baumanstyle : @quattroquintali LE SAFFICHE USTIONATE STANNO TORNANDO - carlottagambaro : RT @vaffanghoulo: RAGA FLORENCE FORSE STA TORNANDO CON NUOVA MUSICA RIPETO I FLORENCE AND THE MACHINE STANNO TORNANDO CON NUOVA MUSICA NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Stanno tornando La Fiorentina vista da Frey: 'Italiano ha riportato entusiasmo: i viola ora hanno un'anima. Commisso ha sbagliato..' Vedo con piacere che i tifosi stanno tornando allo stadio, e per quello a cui eravamo abituati non è poco. Un clima come quello nell'era Prandelli? Questo è tutto 'il male' che gli auguro. Questo ...

La crisi ucraina e le ripercussioni internazionali a lungo raggio Senza questo parametro, è difficile acquisire una profonda comprensione delle lotte che si stanno ... La Russia sta tornando nella famiglia delle nazioni civili. Non ha bisogno di altro che della sua ...

Lazio, Immobile e Acerbi stanno tornando: pronti con il Porto? Le ultime Calcio News 24 Vedo con piacere che i tifosiallo stadio, e per quello a cui eravamo abituati non è poco. Un clima come quello nell'era Prandelli? Questo è tutto 'il male' che gli auguro. Questo ...Senza questo parametro, è difficile acquisire una profonda comprensione delle lotte che si... La Russia stanella famiglia delle nazioni civili. Non ha bisogno di altro che della sua ...