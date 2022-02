Silvia Toffanin debutta a Striscia la Notizia con una camicetta che conquista

(Di martedì 22 febbraio 2022) L’esordio dilaè stato un successo per quanto riguarda gli indici d’ascolto. La conduttrice di Verissimo, che sarà al timone del tg satirico di Canale 5 fino al 26 febbraio, hato al fianco di Ezio Greggio nella puntata del 21 febbraio. “Grazie a tutti, sono davvero felice“, ha esorditoprima di scherzare con il suo collega: “Le do del lei, perché naturalmente farà tutto lei questa settimana“. “No, mi scusi lei farà la sua parte glielo garantisco“, ha risposto ridendo Ezio Greggio. Vi raccomandiamo...presto al bancone diLa, con lei Ezio Greggio A ...

Advertising

95_addicted : RT @MasterAb88: Conferma il record #Striscialanotizia con Silvia Toffanin che segna anche ieri il 18% prima della partita. Ascolti mai ragg… - Paola63689975 : RT @MasterAb88: Conferma il record #Striscialanotizia con Silvia Toffanin che segna anche ieri il 18% prima della partita. Ascolti mai ragg… - MasterAb88 : Conferma il record #Striscialanotizia con Silvia Toffanin che segna anche ieri il 18% prima della partita. Ascolti… - ParliamoDiNews : Silvia Toffanin critiche feroci: la conduttrice sotto accusa - - 95_addicted : RT @IlContiAndrea: Tra gli ospiti di #MichelleImpossible domani Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangel… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvia Toffanin

intervisterà la signora Ineke , mamma di Michelle Hunziker. Su Canale 5 un racconto toccante attraverso il quale la donna ripercorrerà una delle pagine più dolorose e delicate della ...Ma ne sono pentita: si può essere femminili anche con una seconda misura', continua Belen ospite di. 'HO SOFFERTO PERLE MIE SEPARAZIONI' - Impossibile non farle domande anche sulla ...Mercoledì 23 febbraio va in onda la prima puntata di Michelle Impossibile: gli ospiti e le anticipazioni della puntata.Middle placement Mobile Presente anche J-Ax che si esibirà con Dj Dad, storico compagno del duo ‘Articolo 31’. Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle, che per la prima volta ...