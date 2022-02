Serie C 2021/2022: Succede di tutto al Viviani, ma è 0-0 tra Potenza e Catanzaro (Di martedì 22 febbraio 2022) E’ pari al Viviani tra Potenza e Catanzaro, match valevole per la 22^giornata del Girone C di Serie C 2021/2022. Un punto fondamentale per i rossoblù che cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione, arrivando così a quota 23. Pareggio meno decisivo per la lotta promozione delle aquile, che restano al secondo posto in classifica con 52 punti. Primo tempo equilibrato per occasioni e ritmo tra Potenza e Catanzaro. I giallorossi iniziano la prima frazione cercando di gestire la partita e provando ad incassare un primo vantaggio, tuttavia senza successo. Al 7’ minuto le aquile ci provano con Martinelli, che da fuori area crossa in porta, Greco blocca facile. Poi ad aumentare i giri sono invece i padroni di casa. Salvemini al 12’ parte in ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) E’ pari altra, match valevole per la 22^giornata del Girone C di. Un punto fondamentale per i rossoblù che cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione, arrivando così a quota 23. Pareggio meno decisivo per la lotta promozione delle aquile, che restano al secondo posto in classifica con 52 punti. Primo tempo equilibrato per occasioni e ritmo tra. I giallorossi iniziano la prima frazione cercando di gestire la partita e provando ad incassare un primo vantaggio, tuttavia senza successo. Al 7’ minuto le aquile ci provano con Martinelli, che da fuori area crossa in porta, Greco blocca facile. Poi ad aumentare i giri sono invece i padroni di casa. Salvemini al 12’ parte in ...

