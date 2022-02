Pronostico Villareal Juventus: precedenti, statistiche e consigli scommesse (Di martedì 22 febbraio 2022) La Juventus avrà questa sera un grande appuntamento europeo contro il Villarreal, sperando di vincere in Spagna come successo altre volte. La Champions League è la competizione più amata in tutto il mondo e giocare è un sogno che si realizza per tutti i giocatori, in particolar modo quando iniziano le partite a eliminazione diretta e questa sera la Juventus cercherà di scrivere la storia ancora una volta disputando con il Villarreal una partita pronta a entrare nella leggenda bianconera. Juventus Villarreal (Collage)Questa sera continuano gli ottavi di finale di Champions League, con la Juventus che dovrà vedersela al Madrigal con il Villarreal, in una partita davvero molto complicata e che nasconde una grande quantità di insidie. Il Sottomarino Giallo infatti è stato in grado di eliminare ai gironi la fortissima ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 22 febbraio 2022) Laavrà questa sera un grande appuntamento europeo contro il Villarreal, sperando di vincere in Spagna come successo altre volte. La Champions League è la competizione più amata in tutto il mondo e giocare è un sogno che si realizza per tutti i giocatori, in particolar modo quando iniziano le partite a eliminazione diretta e questa sera lacercherà di scrivere la storia ancora una volta disputando con il Villarreal una partita pronta a entrare nella leggenda bianconera.Villarreal (Collage)Questa sera continuano gli ottavi di finale di Champions League, con lache dovrà vedersela al Madrigal con il Villarreal, in una partita davvero molto complicata e che nasconde una grande quantità di insidie. Il Sottomarino Giallo infatti è stato in grado di eliminare ai gironi la fortissima ...

Advertising

ilTheo : @Noblus_ no in realtà ci sta villareal gioca con la difesa alta e raul albiol che è lento pronostico un gol come qu… - pinabarrow : Un pronostico per stasera: 3-0 per il Villareal. Buon proseguimento di giornata! - Giusepp41094293 : @mirkonicolino Pronostico: Dybala verrà valutato giorno per giorno. Rugani non so. Se non ci sarà Bonucci, immagino… - giuseppeJ1306 : Lunedì pronostico pre partita Villareal - Juve, siete pronti? -