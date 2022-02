Omicidio ambasciatore Attanasio, la moglie prosegue la sua opera (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi a Limbiate, in Brianza, è il giorno del ricordo. I familiari di Luca Attanasio, l'ambasciatore ucciso in Congo un anno fa, hanno tenuto una commemorazione al cimitero, dove è stato svelato il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Oggi a Limbiate, in Brianza, è il giorno del ricordo. I familiari di Luca, l'ucciso in Congo un anno fa, hanno tenuto una commemorazione al cimitero, dove è stato svelato il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci furono uccisi per 50 mila dollari non da… - RenzoSoldani : RT @DomaniGiornale: Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in un… - giap87625642 : RT @DomaniGiornale: Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in un… - DomaniGiornale : Un anno fa l'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, e il carabiniere Vittorio Iacovacci venivano uccisi in… - tfnews_t : Un anno fa l’agguato e l’omicidio dell’ambasciatore #LucaAttanasio #news #tfnews #italia #esteri #cronaca… -