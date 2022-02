Morte Astori, Dabo: «Parlavamo di morte con Astori fino a due ore prima della tragedia» (Di martedì 22 febbraio 2022) Bryan Dabo, durante una diretta Instagram, ha parlato della morte di Astori e di un episodio che mette i brividi Nel corso di una diretta Instagram l’ex centrocampista della Fiorentina, Bryan Dabo, ha parlato della morte di Davide Astori e ha svelato di un episodio che mette i brividi. Ecco le sue parole. «La sera prima che Astori morisse in 4-5 eravamo in stanza a parlare: a chi daresti i tuoi soldi se domani non ci fossi più? Ognuno diceva la sua. E’ assurdo che lui sia morto proprio un paio di ore dopo questa chiacchierata». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Bryan, durante una diretta Instagram, ha parlatodie di un episodio che mette i brividi Nel corso di una diretta Instagram l’ex centrocampistaFiorentina, Bryan, ha parlatodi Davidee ha svelato di un episodio che mette i brividi. Ecco le sue parole. «La serachemorisse in 4-5 eravamo in stanza a parlare: a chi daresti i tuoi soldi se domani non ci fossi più? Ognuno diceva la sua. E’ assurdo che lui sia morto proprio un paio di ore dopo questa chiacchierata». L'articolo proviene da Calcio News 24.

