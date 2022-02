Love is in the air, trama 22 febbraio: la follia di Deniz (Di martedì 22 febbraio 2022) A Love is in the air, ci sarà ancora spazio per il racconto della luna di miele di Eda e Serkan che, dopo la loro romantica cerimonia di matrimonio, sono arrivati in Italia. La coppia sarà intenzionata a godersi il viaggio di nozze senza intoppi ed ostacoli, ma nulla andrà come sperato. Nel frattempo, la trama di oggi, martedì 22 febbraio, racconta che Aydan, impegnata a fare acquisti per la scuola di Kiraz, una volta giunta alla cassa, si vedrà rifiutare le carte di credito collegate alla Art Life e rimarrà basita. Poco dopo, la donna incontrerà Piril che le racconterà che il progetto in Qatar sta avendo delle serie difficoltà e questo ha determinato i problemi finanziari della società che rischia addirittura la bancarotta. Aydan sarà sotto shock e non saprà come risollevare le sorti della Art Life. Love is in the ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 22 febbraio 2022) Ais in the air, ci sarà ancora spazio per il racconto della luna di miele di Eda e Serkan che, dopo la loro romantica cerimonia di matrimonio, sono arrivati in Italia. La coppia sarà intenzionata a godersi il viaggio di nozze senza intoppi ed ostacoli, ma nulla andrà come sperato. Nel frattempo, ladi oggi, martedì 22, racconta che Aydan, impegnata a fare acquisti per la scuola di Kiraz, una volta giunta alla cassa, si vedrà rifiutare le carte di credito collegate alla Art Life e rimarrà basita. Poco dopo, la donna incontrerà Piril che le racconterà che il progetto in Qatar sta avendo delle serie difficoltà e questo ha determinato i problemi finanziari della società che rischia addirittura la bancarotta. Aydan sarà sotto shock e non saprà come risollevare le sorti della Art Life.is in the ...

