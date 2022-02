L’Europa svela il copione dietro l’infowar russa

Leggi su formiche

(Di martedì 22 febbraio 2022) La guerra d’informazione del Cremlino procede di pari passo all’escalation militare in corso. Il flusso di disinformazione va avanti da mesi, parallelamente all’ammassarsi di truppe russe sul confine ucraino, ed è aumentato d’intensità in preparazione per la svolta di lunedì sera, quando Vladimir Putin ha deciso di inviare i soldati nelle cosiddette “repubbliche autoproclamate” di Donetsk e Luhansk. “A gennaio abbiamo assistito a un’ondata notevole di disinformazione soprattutto in termini di qualità”, ha detto un alto funzionario della StratComm, la task force europea che studia la disinformazione esogena e condivide i risultati su EUvsDisinfo. A colpire è “l’incredibile livello di coordinazione tra fonti molto diverse”: quelle di proprietà e controllate dallo Stato russo, ma anche quelle affiliate o indirettamente riconducibili all’ecosistema di informazioni pro-Cremlino. Non ...