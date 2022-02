“Lei con un collega”. Crisi Ilary Blasi e Francesco Totti, si scopre tutto: “Lui cotto di un’altra” (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ultimo tenero post pubblicato insieme su Instagram, dove lei conta 1,8 milioni di fan e lui 4,3 di fedelissimi tifosi, è datato allo scorso 29 settembre. Immortalati nella foto Ilary Blasi e Francesco Totti che affiancano amorevolmente l’ultimo dei loro tre gioielli, la piccola Isabel (2016) in un viaggio a Disneyland Paris. Adesso si parla di fine tra i due. Proprio quel viaggio fatato aveva messo a tacere le prime indiscrezioni su una presunta Crisi tra il Capitano e la star televisiva, entrambi avevano condiviso storie social che toglievano ogni dubbio sul loro bel legame. Un legame che pareva indissolubile e che invece si sarebbe incrinato da diverso tempo. Nella triste faccenda, coinvolti pure terzi. Per il momento, e già da un po’, i genitori di Christian (2005), Chanel (2007) ed Isabel ... Leggi su tuttivip (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ultimo tenero post pubblicato insieme su Instagram, dove lei conta 1,8 milioni di fan e lui 4,3 di fedelissimi tifosi, è datato allo scorso 29 settembre. Immortalati nella fotoche affiancano amorevolmente l’ultimo dei loro tre gioielli, la piccola Isabel (2016) in un viaggio a Disneyland Paris. Adesso si parla di fine tra i due. Proprio quel viaggio fatato aveva messo a tacere le prime indiscrezioni su una presuntatra il Capitano e la star televisiva, entrambi avevano condiviso storie social che toglievano ogni dubbio sul loro bel legame. Un legame che pareva indissolubile e che invece si sarebbe incrinato da diverso tempo. Nella triste faccenda, coinvolti pure terzi. Per il momento, e già da un po’, i genitori di Christian (2005), Chanel (2007) ed Isabel ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il 'Sofagate' di Ankara nuovo episodio di imbarazzo per la presidente della Commissione Ue von der Leyen. Al v… - EzioGreggio : Complimenti a Silvia Toffanin per il debutto di ieri: @Striscia con lei e me ieri ha raggiunto un picco di oltre 5.… - stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - martirtey : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… - irene27852553 : RT @sandrinaadmni: No raga, non stiamo parlando di una coppia qualsiasi. Stiamo parlando di Francesco Totti e Ilary Blasi. Lui che le dedic… -