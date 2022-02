Lega Serie A, lo stallo prima della tempesta? (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi conosce equilibri e rituali della Lega Serie A sostiene che non se ne farà nulla prima delle Idi di Marzo e pazienza se il richiamo alla storia può suonare sinistro e brutale. Non ci sarà un nuovo presidente alla guida della Confindustria del calcio italiano prima di quel termine, o forse sì ma solo di qualche giorno. Anche se incombe il rischio di commissariamento e dalle parti di via Rosellini si agita già il fantasma di Gennaro Terracciano, l'uomo scelto dal presidente della Federcalcio Gabriele Gravina come commissario ad acta (dal 26 febbraio) per provare a risolvere una volta per tutte le questioni dello Statuto e della governance. Nulla si muove ufficialmente mentre molto si sta muovendo sotto traccia nell'assemblea più litigiosa ... Leggi su panorama (Di martedì 22 febbraio 2022) Chi conosce equilibri e ritualiA sostiene che non se ne farà nulladelle Idi di Marzo e pazienza se il richiamo alla storia può suonare sinistro e brutale. Non ci sarà un nuovo presidente alla guidaConfindustria del calcio italianodi quel termine, o forse sì ma solo di qualche giorno. Anche se incombe il rischio di commissariamento e dalle parti di via Rosellini si agita già il fantasma di Gennaro Terracciano, l'uomo scelto dal presidenteFedercalcio Gabriele Gravina come commissario ad acta (dal 26 febbraio) per provare a risolvere una volta per tutte le questioni dello Statuto egovernance. Nulla si muove ufficialmente mentre molto si sta muovendo sotto traccia nell'assemblea più litigiosa ...

