La Rai cancella il programma di Pierluigi Diaco “Decisione presa dopo le accese polemiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022)to il nuovodisu Rai1. “Signora mia“, questo il titolo provvisorio, avrebbe dovuto occupare lo slot delle 14 del pomeriggio feriale di Rai1. Un ritorno nella fascia estiva dove aveva guidato per due stagioni “Io e te”, trasmissione travolta dalla critica e dagli ascolti non entusiasmanti. Un progetto tra due reti, con la successiva promozione autunnale dello stesso formato nel pomeriggio di Rai2, al posto di “Detto Fatto“. Secondo il sito VigilanzaTv l’amministratore delegato Carlo Fuortes e il direttore del daytime Antonio Di Bella avrebbero deciso per il dietrofrontle. Sarebbe, dunque, saltato il suo sbarco su Rai1 mentre dovrebbe andare in onda su Rai2 dal prossimo settembre. A Viale Mazzini il caso era ...