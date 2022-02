Inter, Dimarco: «Quando eravamo a -7 tutti ci davano per morti. Un passo falso può capitare» (Di martedì 22 febbraio 2022) Federico Dimarco ha parlato del particolare periodo dei nerazzurri e della lotta scudetto con Napoli e Milan In occasione del Web Media Day organizzato dall’Inter, Federico Dimarco ha risposto ad alcune domande domande dei giornalisti collegati. Tanti gli argomenti trattati: dalla sua crescita personale fino alla lotta scudetto. Ecco di seguito le sue parole sulla lotta scudetto. SCUDETTO – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo tutti lì e fino alla fine sarà una battaglia. Penso che Quando eravamo a -7 dalla prima in classifica tutti ci davano per morti, poi a gennaio, Quando siamo ritornati primi era già sicuro che vincessimo lo Scudetto. Penso che capita di fare passi falsi durante il campionato, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Federicoha parlato del particolare periodo dei nerazzurri e della lotta scudetto con Napoli e Milan In occasione del Web Media Day organizzato dall’, Federicoha risposto ad alcune domande domande dei giornalisti collegati. Tanti gli argomenti trattati: dalla sua crescita personale fino alla lotta scudetto. Ecco di seguito le sue parole sulla lotta scudetto. SCUDETTO – «Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamolì e fino alla fine sarà una battaglia. Penso chea -7 dalla prima in classificaciper, poi a gennaio,siamo ritornati primi era già sicuro che vincessimo lo Scudetto. Penso che capita di fare passi falsi durante il campionato, ...

Advertising

DiMarzio : .@Inter | Le parole di Federico #Dimarco al Web Media Day, dove ripercorre le difficoltà della sua carriera fino al… - Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38… - Inter_en : ?? | SUBS 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 32 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38 San… - CalcioNews24 : #Inter, #Dimarco: «Quando eravamo a -7 tutti ci davano per morti. Un passo falso può capitare» - gaizz_ : RT @SimoneTogna: Esclusiva #dimarco: “non è facile essere un tifoso dell’Inter che gioca per l’Inter, ma non è un peso, un piacere L. Quand… -