Inter | ad Handanovic sarà proposto il rinnovo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Samirpotrebbe rinnovare con l’Nonostante un ultimo periodo non proprio felice, l’ragiona suldi contratto per Samir. L’accordo attuale scade a giugno e per la prossima stagione è solo da annunciare l’arrivo a parametro zero di André Onana. “Nonostante qualche papera indigesta, al portiere-capitano prestissimo verràun altro anno di contratto, necessario per ammorbidire l’atterraggio di Onana a Milano” si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi. L'articolo proviene damagazine.

Roberto18055534 : RT @FI69interista: Però la gente insulta solo #Handanovic ... #lautaromartinez #Inter #amala #ForzaInter - FI69interista : Però la gente insulta solo #Handanovic ... #lautaromartinez #Inter #amala #ForzaInter - fcin1908it : Onana all’Inter, Handanovic resta? “Samir prima di firmare ha fatto una richiesta al club” - ilghostato : Dopo qualche anno in calo ci sta criticare Handanovic, io sono il primo a farlo, ma attaccare Lautaro solo per qual… - 45EMDE : RT @NicoSchira: Aggiornamento agenda Rinnovi #Inter ? Marcelo #Brozovic 2026 ? Ivan #Perisic 2024 ?? Samir #Handanovic 2023 ?? Milan #Skrini… -

