Hackerare il telefono di qualcuno | tra mito e realtà

(Di martedì 22 febbraio 2022) Nei film ed in televisione l’hacker di turno in tre minuti entra neldi chiunque. Le persone sono talmente convinte che questa sia lache credono davvero sia così semplice impadronirsi deldi una vittima. Alle storie narrate al cinema si aggiungono poi le notizie sensazionalistiche dei quotidiani ed i miti si trasformano presto in una falsa. Ci riferiamo ai numerosi errori di programmazione che negli anni hanno offerto motivo di preoccupazione per la sicurezza dei nostri dispositivi. Ricordiamo ad esempio il famoso exploit di whatsapp del 2019 a causa del quale il pirata informatico di turno poteva manipolare i pacchetti di dati inviati a Whatsapp durante una chiamata e quando questi pacchetti venivano ricevuti dallo smartphone della vittima, l’applicazione veniva forzata, e il ...