Gioppino & i suoi fratelli: il carnevale dei burattini (Di martedì 22 febbraio 2022) Laboratori, incontri, spettacoli e una mostra: la seconda edizione del Festival di Teatro di Figura e di Commedia dell’Arte organizzato da Fondazione Benedetto Ravasio e Museo del Burattino è una meraviglia imperdibile per tutte le età Leggi su ecodibergamo (Di martedì 22 febbraio 2022) Laboratori, incontri, spettacoli e una mostra: la seconda edizione del Festival di Teatro di Figura e di Commedia dell’Arte organizzato da Fondazione Benedetto Ravasio e Museo del Burattino è una meraviglia imperdibile per tutte le età

Advertising

WTruniger : @AndreaBitetto Matera in effetti non è ancora troppo conosciuta, specialmente all'estero. Per l'ultimo James Bond i… - Gelso22 : @MarcelloChirico @CarloCalenda @La7tv Travaglio si è quietato a furia di risarcimenti per diffamazione. Funzionerà anche con il suo gioppino - fedelico19 : @___Nukenin Secondo me speranza non è nemmeno considerabile un criminale. È un coglionazzo gioppino che avranno per… - GianmarioFerri : @N_i_c_o_la Quello a sinistra Gioppino; a destra mi sembra sia Colombina. - fedelico19 : Posso capire tutto ciò che sia connesso con la parte economica da parte dì questo gioppino fabiano, ma questa della… -