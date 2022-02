Francesca Tocca e Raimondo Todaro | ‘fuori’ da Amici | il motivo della scelta

Leggi su altranotizia

(Di martedì 22 febbraio 2022)hanno sollevato molte domande nei fan didato che entrambi non erano presenti durante la puntata andata in onda il 20 febbraio. La professionista ed il maestro disono molto amati dai telespettatori e sono una presenza importante del talent show di Canale 5. Il pubblico del programma di Maria De Filippi si è chiesto il perché non fossero presenti.-Altranotiziahanno fatto preoccupare i loro fan dopo che non sono stati presenti in puntata. Molti si sono chiesti come mai non ci fossero entrambi e le ipotesi sulla motivazione ...