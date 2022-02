Davide Silvestri sbotta contro Soleil: “Con me hai chiuso. Fai figure di M in tv” (Di martedì 22 febbraio 2022) Altra amicizia chiusa per Soleil Sorge, che dopo Alex Belli perde anche Davide Silvestri. Ieri durante la puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha mostrato alla Sorge un confessionale in cui l’attore di Vivere ha sparlato di lei. La clip non è andata giù alla vippona, che durante le nomination ha votato proprio per Davide Silvestri. “Nomino Davide, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo. Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi ... Leggi su biccy (Di martedì 22 febbraio 2022) Altra amicizia chiusa perSorge, che dopo Alex Belli perde anche. Ieri durante la puntata del GF Vip Alfonso Signorini ha mostrato alla Sorge un confessionale in cui l’attore di Vivere ha sparlato di lei. La clip non è andata giù alla vippona, che durante le nomination ha votato proprio per. “Nomino, perché sta facendo un gioco di silenzi. Resta zitto quando dovrebbe esporsi e poi non rispetta la nostra amicizia. Stasera ho visto un confessionale davvero brutto e gioca di pura strategia e l’ho beccato. Io e lui siamo sempre stati chiari e invece lui con me ultimamente non lo è e mi ha veramente ferito tutto questo. Sono giorni che nemmeno mi guardi negli occhi. Invece di fare il finto amico dovresti dirmi quello che pensi davvero. Avevi ...

TommyBrain : Il confronto: Fratelli d'Italia a Il Vaso di Pandora - on. Rachele Silvestri e Davide Rossi' - IacobellisT : Il confronto: Fratelli d'Italia a Il Vaso di Pandora - on. Rachele Silvestri e Davide Rossi' - liccardo2293 : RT @hoaltrodafare: davide silvestri parla tanto ma parliamo un po’ noi del suo percorso: #gfvip - PerlaRara10 : RT @Emmeffegi1: “Non ci sono vittime e carnefici, solo COMPLICI.” Davide Silvestri professione arciere ?????? #jeru - Jade19982 : scusatemi devo andare a votare Davide Silvestri, io sorpresa di me stessa #jeru -