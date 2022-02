Como, Gattuso: “Il Benevento è una delle tre squadre più forti del campionato” (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiComo – Dopo due vittorie consecutive con Frosinone e Cosenza, il Como di GiaComo Gattuso fa visita al Benevento per allungare il suo momento d’oro. Le parole dell’allenatore dei lariani in conferenza stampa: Difficoltà – “Questa è una partita difficile perché il Benevento come squadra e come rosa è tra le tre più forti del campionato, questo ci fa capire le difficoltà che troveremo. Sarà l’ennesima prova di maturità per noi, un’altra gara molto complicata. Ci arriviamo nelle condizioni giuste anche a livello mentale, complice soprattutto l’ultima vittoria. Abbiamo ancora la rifinitura, poi penseremo alla partita di domani”. Assenti – “Gori non ci sarà, nemmeno Varnier ma portiamo Ciciretti in panchina anche se oggi farà il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Dopo due vittorie consecutive con Frosinone e Cosenza, ildi Giafa visita alper allungare il suo momento d’oro. Le parole dell’allenatore dei lariani in conferenza stampa: Difficoltà – “Questa è una partita difficile perché ilcome squadra e come rosa è tra le tre piùdel, questo ci fa capire le difficoltà che troveremo. Sarà l’ennesima prova di maturità per noi, un’altra gara molto complicata. Ci arriviamo nelle condizioni giuste anche a livello mentale, complice soprattutto l’ultima vittoria. Abbiamo ancora la rifinitura, poi penseremo alla partita di domani”. Assenti – “Gori non ci sarà, nemmeno Varnier ma portiamo Ciciretti in panchina anche se oggi farà il ...

