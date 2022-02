Ciclismo: Giro Emirati Arabi, Bissegger vince la 3/a tappa a cronometro davanti a Ganna (Di martedì 22 febbraio 2022) Ajman, 22 feb. - (Adnkronos) - Stefan Bissegger vince la terza tappa del Giro degli Emirati Arabi, una cronometro di 9 chilometri con partenza e arrivo ad Ajman. Il 23enne svizzero della Ef-EasyPost si impone con il tempo di 9'43" alla media di 55,5 chilometri all'ora precedendo di 7" l'azzurro Filippo Ganna (Ineos-Grenadiers) campione mondiale in carica della specialità. Bissegger conquista anche la maglia rossa di leader della classifica generale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ajman, 22 feb. - (Adnkronos) - Stefanla terzadeldegli, unadi 9 chilometri con partenza e arrivo ad Ajman. Il 23enne svizzero della Ef-EasyPost si impone con il tempo di 9'43" alla media di 55,5 chilometri all'ora precedendo di 7" l'azzurro Filippo(Ineos-Grenadiers) campione mondiale in carica della specialità.conquista anche la maglia rossa di leader della classifica generale.

