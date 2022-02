Charlene di Monaco? ‘Sta meglio’ | dice il principe Alberto Ma | allora | perché non torna a casa?

Leggi su amica

(Di martedì 22 febbraio 2022) Come sta davverodi? Il, periodicamente, rilascia dichiarazioni sempre più ottimistiche. Ma il tempo passa e ai sudditi tutto ciò non basta più. Vogliono vedere la lorossa (foto: Getty) A pensar male si fa peccato. Spesso, però, ci si azzecca. Mai detto fu più veritiero nel caso didi. È sempre più difficile, infatti, non mettere in discussione i comunicati ufficiali che arrivano da palazzo e non chiedersi come stia, davvero, lassa sudafricana. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUDIdi? Sta meglio, secondo ilL’ultimo aggiornamento sulla salute ...