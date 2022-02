Advertising

zavar0v : RT @sportface2016: #Capello: “Scudetto al #Milan? Sembra poco determinato. #Leao può fare meglio di #Henry” - sportface2016 : #Capello: “Scudetto al #Milan? Sembra poco determinato. #Leao può fare meglio di #Henry” - glooit : Capello, scudetto Milan? Sembra poco determinato leggi su Gloo - FGuardiella : News Calcio - PinoVaccaro77 : @alfonso36366302 @FabRavezzani @claud10_90 Dopo 6 mesi? Avessi ragionato così, nel 2000 Capello sarebbe stato cacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Capello scudetto

La Sicilia

, infatti, difende soprattutto Ibrahimovic ("ci vuole una faccia tosta a parlare male di Ibra. Ci si dimentica tutto in un attimo e si discute un giocatore come lui"e Leao. In particolare, l'...L'ex allenatore Fabio, ora opinionista sportivo per le principali emittenti televisive italiane, ha parlato a Il Mattino della lotta. Don Fabio considera il Napoli di Spalletti la principale antagonista ...Ecco le parole dell’ex tecnico di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello che, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio, ...Lo ha detto l'ex allenatore di Milan, Juventus e Roma, Fabio Capello, a margine di un triangolare benefico svoltosi a Limbiate, in Brianza, in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio, tragicamente ...