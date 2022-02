Basta col green pass, avete stancato: ci è arrivata perfino la Lega (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Sarebbe ora di dire Basta al green pass. A dirla tutta, la questione sarebbe sempre stata quanto meno discutibile, per essere gentili. Ma il momento attuale, in cui perfino la Lega vota insieme ad FdI un emendamento per eliminare la certificazione verde, sembra propizio quanto meno per sfogare il senso di frustrazione dopo due anni di pandemia. Basta col green pass: lo vogliono solo Speranza, Ricciardi e compagnia delirante Ormai a volere il green pass sono rimasti in pochi. E la loro ostinazione fa quasi paura, visto il contesto attuale (soprattutto internazionale). In un Occidente in cui il certificato cade un po’ ovunque, un indomito Roberto Speranza ha dichiarato espressamente di volerlo mantenere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Sarebbe ora di direal. A dirla tutta, la questione sarebbe sempre stata quanto meno discutibile, per essere gentili. Ma il momento attuale, in cuilavota insieme ad FdI un emendamento per eliminare la certificazione verde, sembra propizio quanto meno per sfogare il senso di frustrazione dopo due anni di pandemia.col: lo vogliono solo Speranza, Ricciardi e compagnia delirante Ormai a volere ilsono rimasti in pochi. E la loro ostinazione fa quasi paura, visto il contesto attuale (soprattutto internazionale). In un Occidente in cui il certificato cade un po’ ovunque, un indomito Roberto Speranza ha dichiarato espressamente di volerlo mantenere ...

