Aziz Ansari e Bill Murray insieme per Searchlight

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 22 febbraio 2022) Deadline riporta che(Master of None, Parks and Recreation) fa il suo debutto alla regia con un film drammatico senza titolo per, basato sul libro di saggistica del 2014 Being Mortal:Medicine and What Matters in the End del chirurgo Atul Gawande. Con chi reciterà? Nel film drammatico reciterà infatti,al candidato all’Oscar(The French Dispatch, Lost in Translation). I dettagli Il bestseller n. 1 del New York Times di Gawande affronta la sfida più difficile della sua professione: come la medicina può non solo migliorare la vita, ma anche il processo della sua fine. I dettagli sulla trama del film e sui personaggi che saranno interpretati dae ...