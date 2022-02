A che punto è la sperimentazione animale in Europa?

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il 79 per cento degli elettori svizzeri ha bocciato una proposta referendaria che prevedeva l’introduzione di un divieto assoluto di sperimentazioni sugli esseri viventi e vietava l’importazione di prodotti ottenuti mediante queste pratiche. Il testo del quesito, molto radicale, non ha incontrato il favore della cittadinanza e segue il destino delle tre precedenti iniziative popolari sullo stesso tema del 1985, 1992 e 1993. La Svizzera è dotata dal 2008 di una legge piuttosto severa in materia di sperimentazioni animali e questo potrebbe non aver giovato alla causa referendaria. Chi vuole mettere in atto questa pratica deve, infatti, dimostrare che i benefici superano le sofferenze inflitte agli animali e che non esiste una ragionevole alternativa in grado di evitarla. Il supporto pubblico per l’iniziativa è stato molto limitato e nessun partito politico o associazione si è schierato ...

Minacciaa quanto pare non ha avuto l'effetto di limitare l'azione del Cremlino evitando mossehanno in goni caso sancito undi non ritorno nell'attuale crisiha coinvolto l'Ucraina.Ma è pur verotra Orban e Putin i rapporti sono buoni, e bisognerà capire fino ail primo sarà disposto a seguire Bruxelles. Come se non bastasse, tra Ungheria e Ue non c'è mai stato un ...Cinquanta milioni di euro entro il 2024 per mettere a punto progetti ritenuti strategici ma che per diversi motivi non sono entrati nel Por - il programma operativo regionale finanziato dall'Europa.Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) - Sul fronte della ricerca "al nostro Paese non basta avere dei grandi medici e grandi ricercatori che sono ai vertici nelle classifiche mondiali, sia da punto di ...