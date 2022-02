Viabilità Roma Regione Lazio del 21-02-2022 ore 12:30 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Viabilità DEL 21 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO; RALLENTAMENTI SONO POI SEGNALATI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI USCITA ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 febbraio 2022)DEL 21 FEBBRAIOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’INCIDENTE OCCORSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE PROVOCA CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA. TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E FINOCCHIO; RALLENTAMENTI SONO POI SEGNALATI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI; DIAMO UNO SGUARDO AI CANTIERI. I LAVORI NOTTURNI SULLA PONTINA ANDRANNO AVANTI SINO AL 4 MARZO, CAUSA INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL SOTTOPASSO AL KM 19+500 A CURA DI ASTRAL SPA. CHIUSA LA CARREGGIATA IN DIREZIONE TERRACINA TRA I KM 15 E 21 CIRCA, DALLE 22.00 ALLE 06.00. CONTESTUALMENTE, SONO CHIUSE LE RAMPE DI IMMISSIONE E USCITA NEL TRATTO INTERESSATO DAGLI INTERVENTI USCITA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Incidente tra uno scooter e un'auto, viabilità bloccata per circa un'ora stamani sulla Leonardo da Vinci Stamattina, poco dopo le 7, la viabilità sulla statale Leonardo da Vinci, all'altezza del sovrappasso di via Roma, è stata bloccata per circa un'ora a causa di un incidente tra uno scooter e un'auto. Il tamponamento, avvenuto ...

