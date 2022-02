Vaccino, Figliuolo sulla quarta dose: dal 1 marzo per i più fragili (Di lunedì 21 febbraio 2022) La battuta d'arresto del Covid non bloccherà le vaccinazioni: infatti dal 1 marzo i più fragili potranno effettuare la quarta dose di Vaccino. 'Per ciò che riguarda la quarta dose di Vaccino anti ... Leggi su globalist (Di lunedì 21 febbraio 2022) La battuta d'arresto del Covid non bloccherà le vaccinazioni: infatti dal 1i piùpotranno effettuare ladi. 'Per ciò che riguarda ladianti ...

