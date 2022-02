Una settimana accanto a Ezio Greggio, e con un Tapiro di benvenuto già sulla mensola. (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo scettro di Enzo Iacchetti a Striscia la notizia, che conduce da anni insieme ad Ezio Greggio, passa a Silvia Toffanin, 42 anni. Da oggi, e per tutta la settimana, la conduttrice di Verissimo affiancherà Greggio dietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci. Leggi anche › L’imitazione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia scatena la polemica. Le scuse social Silvia Toffanin, tra tv e vita privata guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo scettro di Enzo Iacchetti a Striscia la notizia, che conduce da anni insieme ad, passa a Silvia Toffanin, 42 anni. Da oggi, e per tutta la, la conduttrice di Verissimo affiancheràdietro il bancone del Tg satirico di Antonio Ricci. Leggi anche › L’imitazione di Gerry Scotti e Michelle Hunziker a Striscia scatena la polemica. Le scuse social Silvia Toffanin, tra tv e vita privata guarda le foto ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Per il #Milan si chiude una settimana perfetta: primo posto in classifica dopo il successo sulla #Samp. Decide un… - welikeduel : Il momento che aspettavate da una settimana. Tutto il regolamento su - SkySportMotoGP : ?? Un canale interamente dedicato a Rossi ?? Nella settimana del compleanno di Vale ? In onda per la prima volta in e… - alexdel1984 : @barbarab1974 Stessa scena a Roma est alle 16 di una settimana fa. - Latraveleuse19 : @sono_selvatica Buon pomeriggio ?? carissima Francesca ?? è una settimana serena ???????? -