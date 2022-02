Ucraina | Fi chiede alla Camera informativa urgente Draghi

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Onu chiede di 'astenersi' da 'qualsiasi decisione unilaterale che mini l'integrità' dell'Ucraina #ANSA - Agenzia_Ansa : L'Ucraina chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'Onu. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucr… - Agenzia_Ansa : La Germania chiede alla Russia di 'ritirare le proprie truppe' schierate ai confini dell'Ucraina #ANSA - SATELITLGTVUSA1 : RT @Rvaticanaitalia: #Ucraina, il presidente #Putin parla alla nazione e annuncia il riconoscimento del Donbass. Il cancelliere tedesco Ola… - MariaPiaRagosa : RT @ricpuglisi: Ora Lilli chiede a Crisanti un'opinione su Russia vs. Ucraina -

Ore 17.23riunione urgente Onu L'ha chiesto una riunione urgente del consiglio di sicurezza Onu. "A nome del presidente dell', Volodimir Zelenskij, ho inviato una ..."Il Presidente Berlusconi ha riunito oggi i vertici di Forza Italia per un'analisi della questione. Sono stati attivati tutti i canali per una de - escalation, al fine di evitare il peggio, ovvero una guerra. L'Europa non può ricadere in questo incubo. Come gruppo parlamentare di Forza ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il presidente Berlusconi ha riunito oggi i vertici di Forza Italia per un'analisi della questione ucraina. Sono stati ...Roma, 21 feb. (Adnkronos) - “Il Gruppo del Pd del Senato chiede alla presidente Casellati -in base a quanto previsto dal Regolamento- la convocazione ...