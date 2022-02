Tom Clancy’s Rainbow Six Siege annuncia i piani per il 2022 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ubisoft ha annunciato, il 20 febbraio, un’ambiziosa roadmap per il 2022 per il titolo: Rainbow Six Siege, che ha recentemente superato il traguardo di 80 milioni di giocatori. Anno 7 porterà nuove mappe per la prima volta in tre anni, nuove modalità di gioco permanenti che comprendono il Team Deathmatch, continui sforzi per incoraggiare un atteggiamento di gioco positivo e molti altri aggiornamenti. Durante Anno 6, Rainbow Six Siege ha introdotto quattro nuovi Operatori, numerose rielaborazioni di mappe esistenti, svariati aggiornamenti per il bilanciamento degli Operatori, Privacy Mode, miglioramenti di UI e HUD e molto altro. In Anno 7, Ubisoft prosegue con il suo impegno a lungo termine per fare di Rainbow Six Siege un gioco eccitante, ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 21 febbraio 2022) Ubisoft hato, il 20 febbraio, un’ambiziosa roadmap per ilper il titolo:Six, che ha recentemente superato il traguardo di 80 milioni di giocatori. Anno 7 porterà nuove mappe per la prima volta in tre anni, nuove modalità di gioco permanenti che comprendono il Team Deathmatch, continui sforzi per incoraggiare un atteggiamento di gioco positivo e molti altri aggiornamenti. Durante Anno 6,Sixha introdotto quattro nuovi Operatori, numerose rielaborazioni di mappe esistenti, svariati aggiornamenti per il bilanciamento degli Operatori, Privacy Mode, miglioramenti di UI e HUD e molto altro. In Anno 7, Ubisoft prosegue con il suo impegno a lungo termine per fare diSixun gioco eccitante, ...

