Tamponamento fatale per una 55enne | la donna muore sul colpo fra le lamiere della sua vettura

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Il tragico incidente si è registrato sulla provinciale 34 in provincia di Treviso. Laè morto sul. Due le vetture coinvolte: i due uomini a bordosecondasono rimasti lievemente feriti. Edlira Alicka non ce l’ha fatta. Laalbanese di 55 anni, residente a Vidor in provincia di Treviso, non L'articolo NewNotizie.it.