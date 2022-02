PSG: Leonardo è in discussione, due ipotesi per sostituirlo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto riporta Footmercato, al Paris Saint-Germain la posizione del direttore sportivo Leonardo è nuovamente oggetto di discussione... Leggi su calciomercato (Di lunedì 21 febbraio 2022) Secondo quanto riporta Footmercato, al Paris Saint-Germain la posizione del direttore sportivoè nuovamente oggetto di...

Advertising

sportli26181512 : PSG: Leonardo è in discussione, due ipotesi per sostituirlo: Secondo quanto riporta Footmercato, al Paris Saint-Ger… - juvinsight : #Leonardo e #PSG possono separarsi a fine stagione, questo porterebbe ad un abbandono della pista Lucas #Paquetá da… - MarekNapoli : RT @LeBombeDiVlad: ???? Il futuro di #Leonardo al #PSG è in bilico ?? Valutazioni in corso da parte della società #LBDV #LeBombeDiVlad #Calci… - LeBombeDiVlad : ???? Il futuro di #Leonardo al #PSG è in bilico ?? Valutazioni in corso da parte della società #LBDV #LeBombeDiVlad… - PSGRelay : RT @calciomercatoit: ??#Psg, #Verratti contro l’arbitro dopo la gara persa contro il #Nantes: possibile sanzione per il centrocampista???? ht… -