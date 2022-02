Omar Nasiri | un infiltrato in Al Qaeda

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Questa è la storia di un uomo che si è, per anni, in una delle organizzazioni più pericolose del pianeta. E ha assunto una nuova identità, fingendosi qualcuno che non è e rischiando la vita ogni giorno, per uno degli ideali più elevati che esistano: la volontà di rendere il mondo un posto migliore. InsideOver.