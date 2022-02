Nuvola Rossa | dal 21 al 28 prove libere | tutta la programmazione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Sky Sport dedica una settimana dispeciale alla storia Ducati in Moto GP, esattamente dal 21 al 28 febbraio. Da Capirossi a Stoner, da Dovizioso a Iannone, da Lorenzo a Petrucci. Per arrivare ai due top che scenderanno in pista sulla Desmosedici nel 2022, il “Pecco” Bagnaia che è di casa e l’australiano Jack Miller. Sul canale 208 di Sky ci aspettano le interviste e un sacco di contenuti inediti. Come “Il sogno di Pecco”, uno speciale che parla della carriera del pilota piemontese dagli esordi nella Moto3, alla stagione 2021, che lo ha visto vestire i panni di pilota ufficiale Ducati. Il Pecco: sogna in grande “via libera!” Pecco Bagnaia per la conquista del titolo mondiale 2022 è tra i favoriti. Francesco è Piemontese del 97’, Campione del Mondo in Moto2 nel 2018. Il pilota è cresciuto tra le fila della VR46 Academy, con Valentino Rossi che ha ...