Non solo venti di guerra. Cosa spinge la grande inflazione secondo Cdp (Di lunedì 21 febbraio 2022) Quali fattori hanno portato al forte rialzo dei prezzi delle materie prime? Che ruolo giocherà la transizione energetica sui futuri fabbisogni della popolazione, italiana e non? E quali sono le prospettive per l'economia europea? Sono domande da porsi nei mesi in cui imprese e famiglie d'Italia e d'Europa tentano di sopravvivere a un'ondata di rincari, energia in testa, senza precedenti. I calcoli, e le risposte, le ha provate a dare Cassa Depositi e Prestiti e il suo team di esperti. I numeri, tanto per cominciare. Da aprile 2020 a dicembre 2021, gli incrementi dei listini delle materie prime "sono stati straordinari, sia per le materie prime energetiche, sia per quelle agricole e industriali: +1.692% il gas naturale, +108% l'olio di soia, +89% il rame", si legge nell'analisi di Via Goito. Ora, le ragioni dei rincari sono riconducibili a fattori congiunturali, strutturali, ... Leggi su formiche

