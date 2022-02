Non importa se la pandemia è finita, la quarta dovete farla lo stesso, dice Walter Ricciardi (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il consulente del Ministro della Salute, il virologo Walter Ricciardi, invita a non farsi troppe illusioni sulla fine dello Stato di Emergenza e inizia già a parlare di quarta dose. Il Ministero della Salute informa che, nelle ultime ventiquattro ore, i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il consulente del Ministro della Salute, il virologo, invita a non farsi troppe illusioni sulla fine dello Stato di Emergenza e inizia già a parlare didose. Il Ministero della Salute informa che, nelle ultime ventiquattro ore, i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di L'articolo proviene da Leggilo.org.

