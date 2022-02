Mourinho a Pairetto | «Ti manda la Juve» Rischia tre giornate

(Di lunedì 21 febbraio 2022)tredi squalifica José, dopo l’espulsione nella gara contro la Roma. Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, il rosso potrebbe portare a lungo stop per il tecnico giallorosso. Sotto lo sguardo degli uomini della procura federale della Figc, il portoghese ha infatti calciato il pallone in tribuna con rabbia, ha cercato L'articolo

Advertising

capuanogio : Al momento dell'espulsione #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve… - capuanogio : La dirigenza della #Roma all'Olimpico si è scusata con #Pairetto per le proteste ed allusioni fatte da #Mourinho al… - filippoASR1927 : RT @capuanogio: Al momento dell'espulsione #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve'. Tutto… - serieAnews_com : ?? #Roma, l'espulsione di #Mourinho può costare caro: rischia tre giornate di squalifica: - amoflorenzi : RT @capuanogio: Al momento dell'espulsione #Mourinho ha urlato verso #Pairetto: 'Ti hanno mandato apposta... ti ha mandato la #Juve'. Tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho Pairetto

Così mentre, dopo averlo fatto già in campo, si è andato a complimentare negli spogliatoi con il Verona, la dirigenza giallorossa si è invece scusata con l'arbitro. L'atteggiamento ......di gara e si capisce perchédica: "La mia squadra è piccola agli occhi del potere" . Ne ha ben donde, a prescindere dal gesto del telefono che gli costerà una squalifica, macon la ...A due giorni da Roma-Hellas Verona, il tecnico dei veneti Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa. Ci sono tanti elementi nel lavoro di un… Leggi ...E' la risposta dei tifosi della Roma a Josè Mourinho che sabato sui social aveva ... Al di là del gesto del telefono, sono le parole riferite a Pairetto che potrebbero inasprire la pena non ...