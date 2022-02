Morte dopo un litigio: domiciliari per un uomo di San Felice con l’accusa di omicidio preterintenzionale (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, nella giornata odierna militari della Stazione carabinieri di S. Maria a Vico hanno proceduto a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, nei confronti di un soggetto di S. Felice a Cancello, gravemente indiziato del reato di omicidio preterintenzionale a seguito di una grave e violenta aggressione perpetrata all’interno del distributore “EWA” di Forchia, fatto avvenuto nella notte tra il 06 ed il 07 novembre 2021, ai danni di altro soggetto proveniente da S. Maria a Vico; la vittima, nella prima mattina del 07.11.2021, alle h.4,00, si era ritirato presso la sua abitazione con segni ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – All’esito di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, nella giornata odierna militari della Stazione carabinieri di S. Maria a Vico hanno proceduto a dare esecuzione all’ordinanza applicativa della misura degli arresti, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, nei confronti di un soggetto di S.a Cancello, gravemente indiziato del reato dia seguito di una grave e violenta aggressione perpetrata all’interno del distributore “EWA” di Forchia, fatto avvenuto nella notte tra il 06 ed il 07 novembre 2021, ai danni di altro soggetto proveniente da S. Maria a Vico; la vittima, nella prima mattina del 07.11.2021, alle h.4,00, si era ritirato presso la sua abitazione con segni ...

