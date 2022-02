Milleproroghe, la Camera conferma la fiducia al governo: 369 voti a favore (Di lunedì 21 febbraio 2022) La Camera conferma la fiducia al governo sul dl Milleproroghe con 369 voti a favore e 41 contrari. La seduta dell’Aula riprende alle 19 con l’esame degli ordini del giorno al testo, mentre per martedì è previsto il voto finale sul decreto. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 28 febbraio, dovrà poi tornare in Senato. Visti i tempi così stretti, è possibile che il governo chiede anche a Palazzo Madama la fiducia sul testo. In tal caso, non ci sarà la possibilità per mettere mano alle modifiche al decreto approvate a Montecitorio nonostante il parere contrario dell’esecutivo che hanno provocato tensioni tra il premier Mario Draghi e la maggioranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lalaalsul dlcon 369e 41 contrari. La seduta dell’Aula riprende alle 19 con l’esame degli ordini del giorno al testo, mentre per martedì è previsto il voto finale sul decreto. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il prossimo 28 febbraio, dovrà poi tornare in Senato. Visti i tempi così stretti, è possibile che ilchiede anche a Palazzo Madama lasul testo. In tal caso, non ci sarà la possibilità per mettere mano alle modifiche al decreto approvate a Montecitorio nonostante il parere contrario dell’esecutivo che hanno provocato tensioni tra il premier Mario Draghi e la maggioranza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

