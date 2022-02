Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 164 punti (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lo spread tra Btp e Bund tedesco apre stabile a 164 punti la prima seduta della settimana. In lieve rialzo il rendimento del decennale italiano che sale all'1,84%, rispetto l'1,83% della chiusura di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 21 febbraio 2022) Lotra Btp etedescoa 164la prima seduta della settimana. In lieve rialzo il rendimento del decennale italiano che sale all'1,84%, rispetto l'1,83% della chiusura di ...

Advertising

fisco24_info : Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 164 punti: Il rendimento del decennale italiano all'1,84% - MurielMuriella : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - marcoranieri72 : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - v3rd3acqua : RT @BelpietroTweet: Lo sfogo dell’ex banchiere contro i partiti non è servito a nulla. Le fibrillazioni continueranno e i politici penseran… - Michele00410624 : Se BCE vara rialzo tassi, governatore Christine Lagarde teme salirebbero rendimenti sovrani e gli spread, e anche g… -