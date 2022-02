Le partite oggi lunedì 21 febbraio in tv e streaming: la Serie A (Di lunedì 21 febbraio 2022) La programmazione delle partite oggi in tv e streaming lunedì 21 febbraio 2022 lunedì 21 febbraio calcio senza sosta con partite oggi da vedere in tv e in streaming, in particolare ci sono ben due posticipi della Serie A. E attenzione agli orari che sono diversi rispetto al solito infatti Cagliari – Napoli è alle 19:00 e Bologna – Spezia alle 21. Tra le partite oggi anche la Liga su DAZN con Celta Vigo – Levante e per la Serie C il posticipo del lunedì è anche su Rai Sport con Entella – Siena una sfida tra quarta e ottava del proprio girone B della terza divisione. Le partite oggi in tv e ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 21 febbraio 2022) La programmazione dellein tv e21202221calcio senza sosta conda vedere in tv e in, in particolare ci sono ben due posticipi dellaA. E attenzione agli orari che sono diversi rispetto al solito infatti Cagliari – Napoli è alle 19:00 e Bologna – Spezia alle 21. Tra leanche la Liga su DAZN con Celta Vigo – Levante e per laC il posticipo delè anche su Rai Sport con Entella – Siena una sfida tra quarta e ottava del proprio girone B della terza divisione. Lein tv e ...

